La maison forestière du Grand Veneur ravagée par le feu

Plusieurs mètres cube de pneus se sont enflammés et ont provoqué un épais nuage de fumée. Le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) a dépêché sur place un important dispositif avec notamment l’interventionde 57 sapeurs-pompiers. Cet incendie, dont on ignore encore la cause, s’est déclaré en pleine forêt de Fontainebleau et au milieu d’une décharge sauvage à ciel ouvert en cours de nettoyage. Celle-ci, composée de déchets, de gravats et de pneus, se trouve sur une parcelle appartenant à l’Office national des forêts (ONF). Si le feu a pu être finalement maîtrisé au cours de la soirée, la Départementale 142 en direction de Melun a été fermée durant toute la nuit.



© SDIS 77