La Maison des Travaux : Une agence de courtage en travaux ouvre à Melun

Présente en Seine-et-Marne depuis six ans, La Maison Des Travaux Melun ouvre les portes de sa nouvelle agence au 10 rue Saint-Etienne, à Melun. « Mon rôle est de mettre en relation des clients souhaitant réaliser leurs projets de rénovation, construction ou extension de maison avec les bons professionnels », explique Jérôme Collet.

Les professionnels du réseau de La Maison des Travaux ont en effet été préalablement sélectionnés au niveau local par le courtier, après vérification de la qualité de leur savoir-faire, de leur santé financière, et de leur capacité à organiser des chantiers. Ces services peuvent notamment s'appliquer aux commerces, bureaux et entrepôts, et CHR (cafés, hôtels, restaurants) souhaitant s'implanter sur le territoire.

« Outre l'optimisation des projets de travaux, je suis l'interlocuteur unique entre mon client et les différentes entreprises, les architectes, les décorateurs etc. Et ce, de l'étude réalisée chez le client, jusqu'au démarrage des travaux », précise le franchisé, qui s'efforce d'apporter le meilleur « rapport qualité prix » à son client. « De cette façon, vous n'avez pas à vous soucier de la recherche d'entreprises, de leur fiabilité, ou du coût », argue Jérôme Collet.

Le courtier en travaux accueille en effet le client professionnel au préalable dans son agence, afin de réaliser l'étude personnalisée de son projet et de répondre à ses attentes en termes d'enveloppe budgétaire et de planning. En étroite collaboration avec ses entreprises partenaires, Jérôme Collet s'attache à optimiser chaque projet directement auprès de celles-ci afin d'apporter à ses clients des devis qui correspondront au mieux à leur demande. Ces professionnels du bâtiment auront de la même manière à traiter des chantiers correspondant exactement à leur savoir-faire.

Les différentes entreprises de bâtiment partenaires du réseau, s'engagent également, à travers la Charte Qualité signée avec La Maison Des Travaux Melun, à respecter une série d'engagements, comme le respect des délais, le nettoyage du chantier à intervalles réguliers, ou le respect des conditions financières convenues avec le client.

Cette prestation est en outre gratuite pour le client, Jérôme Collet se rémunérant uniquement sur les affaires apportées à son réseau de prestataires.

« La maîtrise des coûts est un vrai plus, puisque nous nous engageons à fournir des devis correspondant à une enveloppe budgétaire préalablement définie et laissons un libre choix des prestataires ».

« Pour toute rénovation ou construction de votre maison, de vos locaux professionnels, contactez l'agence melunaise de La Maison des Travaux ! », conclut Jérôme Collet.

Présente à l'événement de la Foire de Montereau, cette agence aura le plaisir de vous accueillir sur son stand du 19 au 22 avril. Venez également à la rencontre de courtiers en travaux, à l'occasion de la 2e édition du « Happy Business Day », journée collaborative dédiée aux entrepreneurs porteurs de projets, le 23 mai au « H Center » à La Rochette.