La Maison des sports de pagaie bientôt à Vaires-sur-Marne

La pose de la première pierre du futur siège de la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie (FFCK) s’est déroulée récemment. A partir de 2024, la Fédération s’installera ainsi sur la base nautique olympique et paralympique d’Ile-de-France, à Vaires-sur-Marne. Une façon pour la FFCK de se positionner comme un acteur majeur du territoire pour les prochaines années et d’imaginer l’avant, le pendant et l’après Jeux olympiques et paralympiques 2024. La future Maison des sports de pagaie sera un site multifonctionnel et inclusif avec l’ambition de devenir le “vaisseau amiral“ du canoë kayak et des sports de pagaie en France et dans le monde.

« Notre souhait est de nous projeter définitivement dans le 21e siècle avec des infrastructures et des équipements adaptés aux enjeux de développement auxquels nous devons faire face. Cette maison va venir conforter la vocation du site olympique et paralympique, puisqu'elle jouxtera le bassin d’eau calme et le stade d’eau vive qui accueilleront les Jeux dans moins de 780 jours. Ces Jeux constitueront un moment extraordinaire pour notre fédération qui fêtera le centenaire de sa présence au Jeux et pour tous les amoureux des sports de pagaie », a déclaré Jean Zoungrana, président de la FFCK.