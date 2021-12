La maison des pains offre des petits déjeuners à l'hôpital de melun

Petit déjeuner, grand cœur. La Maison des pains, boulangerie implantée le long de la RD 306, à Vert-Saint-Denis, soutient les personnels soignants du Groupe hospitalier sud Île-de-France de Melun. Qu'ils soient urgentistes, réanimateurs et même pompiers du SDIS 77 (Service départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne), un petit déj leur est offert sur présentation de leur badge professionnel. Des viennoiseries peuvent être aussi livrées à l'hôpital. « Merci de ce que vous faîtes pour nous, peut-on lire sur la page Facebook de cette boulangerie ouverte tous les jours (7 heures-17 heures). Nous sommes fiers de vous. »

Les responsables des la Maison des pains se montrent tout aussi solidaires des séniors (plus de 60 ans) à qui ils proposent des livraisons à domicile (pains, viennoiseries, pâtisseries, plats chauds, quiches et salades). Les commandes doivent être passées par téléphone (09 67 02 85 57) la veille pour une livraison le lendemain (13 heures-17 heures). Cette offre est réservée aux habitants de Vert-Saint-Denis et de Cesson pour un montant minimum de 10 euros.

