La Maison de l'Europe à Fontainebleau

Comment s'est décidée l'ouverture d'une Maison de l'Europe à Fontainebleau ?

Au mois de juin 2017, au terme de mon mandat de député, ayant pris la décision de ne pas en briguer un septième, j'ai souhaité poursuivre mon engagement au service de l'Europe dans la continuité de mon action au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe depuis 1993. La création d'une Maison de l'Europe dans mon département est un moyen efficace pour poursuivre dans cette voie.

La Maison de l'Europe de Seine-et-Marne souhaite rejoindre le réseau national de la Fédération française des Maisons de l'Europe (FFME) lorsque nous aurons rempli toutes les conditions définies dans les statuts de cette fédération. À l'issue de notre première année d'existence, nous postulerons afin d'obtenir le statut de Maison de l'Europe stagiaire, première phase d'admission à la FFME.

En Seine-et-Marne, la Ville de Fontainebleau est incontestablement la collectivité locale qui possède le plus important rayonnement international, du fait de son Histoire, de son château, du massif forestier qui porte son nom, et aussi grâce à son école de renommée mondiale, l'INSEAD, sans oublier son lycée international, ainsi que son École militaire d'équitation et toutes les grandes infrastructures telles Le Grand Parquet ou l'hippodrome de La Solle.

Notre Maison de l'Europe concerne l'ensemble du département et il est évident que nous souhaitons également développer un étroit partenariat avec tous les établissements universitaires, collèges et Lycées.

Quelle vision avez-vous pour cette Maison de l'Europe?

La Maison de l'Europe de Seine-et-Marne a comme mission principale de permettre aux Seine-et-Marnais de vivre l'Europe au quotidien, en leur proposant des services et en favorisant des rencontres avec des Européens issus des différents Etats membres ou partenaires de l'Union européenne. Elle sera un point de rencontre pour toutes celles et tous ceux qui éprouvent le besoin de débattre des dossiers européens sans être nécessairement des spécialistes. Maison pour la citoyenneté européenne, la Maison de l'Europe est ouverte à toutes et tous, de tous âges et de toutes nationalités comme le sont toutes les Maisons de l'Europe.

Quelle est votre vision de l'Europe et de la Seine-et-Marne en tant que président honoraire de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et membre honoraire du Parlement ?

Mon ambition, partagée par l'ensemble des membres du bureau, est de démontrer à nos concitoyens que l'Europe concerne leur quotidien. L'Europe n'est pas ce monstre froid et technocratique caricaturé par certains eurosceptiques.

Le programme Erasmus de l'Union européenne en faveur de l'éducation, de la jeunesse et du sport, en est l'éclatante démonstration depuis 1987.

Le Conseil départemental de Seine-et-Marne et le Conseil régional d'Île-de-France avec Europe IDF ont parfaitement compris tous les enjeux sociétaux et économiques.

L'Europe, c'est aussi la Paix, ne l'oublions jamais. L'Europe est, par ailleurs, un combat permanent pour lutter contre le racisme et la xénophobie. C'est l'une des principales missions du Conseil de l'Europe et de son Assemblée parlementaire que j'ai eu l'honneur de présider de 2012 à 2014.

Cette Maison de l'Europe est-elle pour vous un trait d'union entre la Seine-et-Marne et l'Europe ?

Oui, bien sûr. C'est l'une des principales raisons qui m'a incité à proposer sa création à notre président du Conseil départemental, européen convaincu, lui aussi. Durant tous mes mandats de député de Seine-et-Marne, j'ai tenté de sensibiliser mes concitoyens sur l'importance des missions qui étaient les miennes dans le cadre du Conseil de l'Europe, à Strasbourg. Aujourd'hui, avec cette Maison de l'Europe, je peux continuer à mettre mon expérience au service de mon département et de mes concitoyens pour porter nos idées européennes.

Y a-t-il d'autres projets ou initiatives en cours en lien avec l'Europe ?

Travailler en étroite coopération avec les instances nationales et européennes pour réduire la distance entre les problèmes des citoyens et les instances européennes. Tels sont les objectifs que nous partageons avec les autres Maisons de l'Europe et la FFME. Des débats, des conférences, et des séminaires seront organisés. Différentes manifestations seront menées en partenariat avec des associations, des organisations professionnelles, des opérateurs culturels, des universités et des établissements scolaires. La prochaine Fête de l'Europe du 9 mai sera l'un de nos temps forts.