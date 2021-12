La mairie de Melun annule la cérémonie des vœux 2022

A Melun, la limitation des rassemblements et le renforcement des gestes barrières ont eu raison de la traditionnelle cérémonie des vœux, qui devait se dérouler le 7 janvier 2022 à la salle de spectacles l’Escale. La municipalité a décidé, en effet, de l’annuler, car les conditions ne sont plus réunies selon elle. « Il s’agit là du seul choix possible, celui de la cohérence et de l’exemplarité vis-à-vis des Melunaises et des Melunais », a ainsi déclaré Louis Vogel, le maire de la ville.