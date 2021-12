La magie de Noël en famille

Contes et histoires russes

Du 26 au 28 décembre au château de Jossigny

​Cette année, les contes russes sont à l'honneur.

Un jumelage entre des monuments du Centre des monuments nationaux et des monuments russes a marqué l'année culturelle 2017. Le domaine de Jossigny participe en cette fin d'année à ce bel événement en proposant aux petits et aux grands un voyage merveilleux dans les contes et histoires des Noëls russes.

La Compagnie de la petite main propose une séance de contes dans l'orangerie du château, suivie par un délicieux goûter dans la cuisine parée aux couleurs des Noëls dignes des babouchkas russes.

À 15 h 30, 1 rue de Tournan, à Jossigny. Gratuit. Tél. : 01 64 62 74 48. www.chateau-jossigny.fr

Spectacle de Noël « La clef d'or »

Du 23 décembre au 7 janvier au château de Fontainebleau

À l'approche des fêtes, venez vous émerveiller avec cette toute nouvelle création de la compagnie Les Arlequins, inspirée des contes des frères Grimm !

« Un soir d'hiver, un petit garçon parti chercher du bois en forêt, trouve une clef d'or enfouie sous la neige. Il comprend alors qu'il s'agit de celle qui ouvre le château endormi. Suivez-le pour aller découvrir ce qui s'y cache… »

À partir de 4 ans, tous les jours à 14h et à 16h, sauf le 25, 26 décembre et le 1er et 2 janvier. Tarif : 9 euros, en plus du billet d'entrée du château pour les plus de 25 ans.

Réservation : chateaudefontainebleau.tickeasy.com

Atelier « Le prince et l'arbre de Noël »

Du 23 décembre au 7 janvier au château de Fontainebleau

Le petit Louis XIII est le protagoniste de cette histoire, qui amènera les enfants à découvrir de façon ludique à quoi pouvaient ressembler les décorations de Noël au XVIIe siècle. Au gré d'un parcours avec des petits jeux d'indices, les enfants déambuleront dans des lieux emblématiques du château à la recherche des décors. L'activité se conclura par un atelier de construction d'un mobile de Noël, chaque enfant repartira avec sa production.

À partir de 4 ans, tous les jours à 11h et à 14h, sauf le 25, 26 décembre et le 1er et 2 janvier. Durée : 1 h 30. Réservation : chateaudefontainebleau.tickeasy.com

Un Noël à Moissy-Cramayel

Dimanche 24 décembre, à partir de 10 h 30.

Rendez-vous à la mairie pour toute une journée d'animations de Noël. À 10h30, profitez d'une séance de ciné. L'après-midi sera consacrée aux balades en calèche et au studio photo avec le Père-Noël. Pour finir, une distribution de friandises se fera devant la mairie en fin d'après-midi.

• Les après-midi ludiques à la médiathèque

Du mardi 26 décembre au 5 janvier.

Venez profitez pleinement des moments ludiques proposés par la ludothèque pendant les vacances de Noël.

Au programme :

- Mardi 26 : jeux vidéo sur WII (8 ans)

- Mercredi 27 : jeux de société géants (6 ans)

- Vendredi 29 : découverte de nouveautés (8 ans)

- Samedi 30 matin : Kapla (4 ans)

- Mardi 2 : fabrication de jeux (8 ans)

- Mercredi 3 : casse-tête (5 ans)

- Vendredi 4 : jeux de société géants (6 ans)

- Samedi 5 : Kapla (4 ans)

Place du 14 Juillet 1789, à Moissy-Cramayel - www.mediatheque-moissycramayel.eu

• Journée de Noël à la piscine

Mercredi 27 décembre au centre aquatique Nyphea

De nombreuses animations attendent les petits avec aménagement du bassin, construction et course de traîneaux, musique de Noël et goûter.

De 14h30 à 18h30, 48 allée des Sports, à Moissy-Cramayel. À partir de 3,90 euros. Tél. : 01 64 13 67 20. centreaquatique-nymphea.fr

« Le Lapin Zinzin » de la Troupe Annenciel

Samedi 23 décembre à Combs-la-Ville

L'Église Horizon accueillera Annenciel et sa Troupe Bruyante, afin d'offrir aux enfants un spectacle musical à l'occasion de Noël. Le dernier spectacle de la troupe Annenciel, Le Lapin Zinzin, est un conte africain revisité.

Une troupe née en 2013, de la collaboration d'Anne et Jean-Luc Battista qui parcourt la France pour proposer aux petits et aux grands des spectacles tendres, colorés et dynamiques, véhiculants de belle valeurs de solidarité, de partage et de respect.

De 16 h à 18 h 30, au Requiem, 1 rue Gaspard Monge, à Combs-la-Ville. Entrée gratuite. Représentation suivie d'un goûter.

BADAVLAN

Mercredi 20 décembre, à Lieusaint

Badavlan, tout dégringole ! Maudite loi de la pesanteur qui fait tomber les corps ! Ne s'en laissant pas compter, un homme et une femme venus d'ailleurs refusent d'être condamnés au plancher des vaches. À l'appui de machines loufoques et de dispositifs acrobatiques, ils défient avec allégresse les limites de la condition terrestre. Ça frôle souvent la catastrophe. Heureusement, le danger est évité grâce à un troisième personnage, sorte de régisseur protecteur. Ce spectacle poétique s'amuse à renverser les sens et à déplacer les frontières entre monde sensible, perception et imaginaire. Sous nos yeux écarquillés, l'espace scénique central se transforme en terrain de jeu, d'expérimentation et de rêve. Avec humour et sérieux, Pierre Meunier délivre ici une ode à la liberté et à la faculté d'étonnement de l'enfance.

De 15 à 16 h, au Théâtre-Sénart, 9/11 allée de la Fête – Carré Sénart, à Lieusaint. Tarifs et réservation sur www.theatre-senart.com