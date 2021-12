La MAAF va sensibiliser 300 élèves

Ces e-rencontres auront lieules 16, 25 et 26 novembre (9h-11h) et concerneront 300 élèves seine-et-marnais. Cette sensibilisation, qui portera sur les dangers de la conduite sous influence (alcool, drogues et médicaments), est devenue une nécessité, puisque la mortalité routière est la première cause de décès chez les jeunes adultes.

En raison du contexte sanitaire, ces “rencontres MAAF“ vont se dérouler sous un format digital et interactif et concerner les élèves des instituts des métiers et de l’artisanat (IMA) du Pays de Meaux, de Melun Val de Seine et du Pays de Montereau Saint-Germain Laval. Au programme de ces trois matinées : la projection d’un film “choc“ sur les conséquences d’une conduite sous emprise et l’intervention de deux experts (Frédéric Friscourt, Major de police formateur anti-drogue, et Pierre Nègre, responsable prévention à la MAAF), ainsi que des quiz et des mini-sondages.