La loi Pacte analysée à la CCI Seine-et-Marne, le jeudi 10 octobre

Intitulée « Loi Pacte, enjeux et impacts pour l'entreprise », cette soirée est organisée à Serris le 10 octobre prochain, de 18h30 à 22h, en présence de Jean-Robert Jacquemard, président de la CCI Seine-et-Marne, et Thierry Goument, directeur Général AXA de la Région Île-de-France. Après l'accueil des participants à 18h30, la conférence présentera à partir de 18h45 cette réforme nommée plus précisément « plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises » (Pacte). Les thèmes abordés : financement des entreprises, rôle social et environnemental des entreprises, refonte de l'épargne retraite, développement de l'épargne salariale. La parole sera ensuite donnée à la salle lors d'une séance de questions/réponses avec les participants. Cette conférence sera suivie d'un cocktail dînatoire jusqu'à 22h. Inscription (gratuite) sur www.seineetmarne.cci.fr.