La locomotion à Villaroche : Les vieux véhicules à l'honneur

Les 21, 22 et 23 juin prochains, se tiendra à l'aéroport de Melun Villaroche la 25e édition de la Locomotion en fête. Cet événement qui réunit une quantité incroyable de véhicules de plus de 30 ans, permettra aux Franciliennes et aux Franciliens de venir admirer ces témoins des technologies anciennes et du talent des ingénieurs d'antan.

© DR