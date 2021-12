La liste “Fiers d’être artisans“ vainqueur des élections

La liste, conduite par Thierry Fromentin (ex-président de BTP 77) et soutenue par Elisabeth Détry (actuelle présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France), vient de remporter les élections à la CMA de Seine-et-Marne avec 69 % des suffrages. Elle a battu l’U2P et sa liste “La Voix des artisans“.

Les candidats de “Fiers d’être artisans“ ont su convaincre grâce à une action de proximité maintenue lors de la précédente mandature et des engagements majeurs portés durant la campagne. Les 19 nouveaux élus vont ainsi poursuivre leurs actions pour valoriser l’artisanat, promouvoir et défendre son identité face aux transformations économiques et numériques et rétablir une concurrence saine et loyale. Cette réussite de la Seine-et-Marne s’accompagne d’une victoire de l’ensemble des listes “Fiers d’être artisans“ sur tous les autres départements franciliens.