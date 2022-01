La ligne P Paris-Provins en chantier

Ce renouvellement des voies répond aussi aux enjeux de ponctualité et de sécurité définis par SNCF Réseau. Depuis plusieurs années, le principal gestionnaire du réseau ferré national français mène, en effet, un important programme de modernisation de ses infrastructures, afin de développer le niveau de performance des lignes ferroviaires en Île-de-France. Ce chantier, d’un montant de 39 millions d’euros, va ainsi permettre de rénover 22 km de voies entre les gares de Gretz-Armainvilliers et de Verneuil-l’Etang. Les bénéfices de ce projet sont multiples : amélioration de la régularité des trains, renforcement de la fiabilité des infrastructures et maintien de la sécurité.

Les travaux principaux ont débuté le 17 janvier et dureront six mois, jusqu’au 18 juin. Plus de 250 agents seront ainsi mobilisés durant 130 nuits intenses, afin de remplacer les éléments qui composent la voie (rails, ballast et traverses). Pour réaliser ces travaux, SNCF Réseau utilise un train usine spécialement conçu pour accélérer la production et permettre une reprise des trains à vitesse nominale au terme du chantier. Ces deux conditions limitent l’impact des travaux sur les voyageurs et les riverains. D’une longueur de 700 m,

ce train usine offre un rendement quatre fois supérieur aux méthodes traditionnelles. Chaque nuit, ce sont près de 400 m de voies en moyenne qui peuvent être ainsi renouvelés contre 70 à 80 m habituellement. Ce chantier va nécessiter la fermeture de six passages à niveaux durant plusieurs semaines. Des déviations routières et piétonnes, ainsi que des bus de substitution ont donc été mis en place, afin de garantir la sécurité des piétons et la fluidité du trafic routier.

D’autres dispositifs sont également prévus pour informer les usagers du Transilien SNCF, comme l’affichage des travaux dans les gares et sur les quais, des annonces sonores, la présence d’agents dans les gares et l’abonnement aux alertes de la ligne P sur l’application SNCF. Enfin, sachez que l’horaire des derniers trains a été fixé à 19h46 pour le trajet Provins – Paris-Est et à 20h47 pour le chemin inverse.

Renseignements : www.transilien.com et www.iledefrance-mobilites.fr.