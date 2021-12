La Kiwipwatch remporte les Challenges Numériques

La CCI de Seine-et-Marne et Seine-et-Marne Développement (SMD), ont organisé, dernièrement la 5e édition des Challenges Numériques.

Associé au programme d'accompagnement de la filière numérique en Seine-et-Marne, Digit'All77, ce concours vise à récompenser trois entreprises seine-et-marnaises offrant des usages numériques innovants.

Chacune des 10 entreprises présélectionnées a présenté son projet sous forme de clip vidéo et a été invitée aux questions d'un jury composé de chefs d'entreprise et d'experts du numérique, dont le président de la CCI Jean-Robert Jacquemard, Olivier Morin, président de SMD, Daniel Nabet et Jean-Philippe Leroy d'Orange, Michel Buyle du Cluster Resonance ou Dominique Leroy de Seine-et-Marne Numérique.

Il appartenait ensuite à un public composé de chefs d'entreprise, d'élus et de partenaires institutionnels, de voter à l'aide d'un boîtier électronique en attribuant une note de 1 à 4 à chaque projet présenté, selon l'intérêt de l'usage numérique proposé.

Le public a donné un bonus au projet qu'il estimait le plus représentatif en termes de nouveaux usages offerts par les technologies numériques.

Tous les spectateurs présents ont finalement voté pour choisir le meilleur projet et c'est la Kiwipwatch de l'entreprise Kiwip Technologies qui l'a emporté, recevant un prix de 3 000 euros.

L'ensemble des offres des 10 entreprises candidates aux Challenges numériques 2017 est l'objet d'une exposition vidéo permanente, visible dans le hall d'accueil du siège de la CCI Seine-et-Marne, à Serris.