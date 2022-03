La justice donne raison à une aide-soignante non vaccinée

Refusant de se faire vacciner contre la Covid-19, cette aide-soignante va donc devoir être réintégrée par l’établissement hospitalier. Celui-ci va être aussi contraint de lui verser six mois de salaire de manière rétroactive, ainsi que la somme supplémentaire de 1 200 euros. Lors de l’audience du 16 mars, son avocat a rappelé qu’elle se trouvait déjà en arrêt maladie depuis cinq jours au moment où la décision de la suspendre avait été prise en septembre 2021. Elle l’est toujours actuellement et ce, jusqu’au 15 avril. Cette décision, qui pourrait faire jurisprudence selon la défense de l’aide-soignante, est de nature à redonner espoir à tous les professionnels de santé toujours pas vaccinés et actuellement suspendus.