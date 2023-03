La jeunesse a rendez-vous au festival “Livre comme l’air“

Intitulé “Ca joue“ ce festival de littérature jeunesse, qui a débuté le mardi 14 mars, s’achèvera le samedi 15 avril. Il se déroule dans les médiathèques du réseau intercommunal et dans les lieux partenaires de l’agglomération Roissy Pays de France. Au programme : des expositions tout en couleurs, des ateliers créatifs à la manière de celui de Christian Voltz, des ateliers basés sur l’exposition “Le Jardin secret“ de Maud Begon et des rencontres avec des auteurs et des spectacles.

Plasticien, illustrateur, sculpteur, graveur et auteur jeunesse français, Christian Voltz est le parrain de cette nouvelle édition. C’est un touche-à-tout qui aime beaucoup jouer. Il mêle ses mots à des bouts de ci et des bouts de ça, comme du fil de fer ou des morceaux de bois pour raconter des histoires sensibles, drôles et souvent cocasses.

Clôture le 15 avril

La programmation concoctée pour quatre semaines promet rires, amusement, créativité et rencontres en tout genre. Au total, ce sont 28 bibliothèques et médiathèques intercommunales ou municipales qui participent à ce festival “Livre comme l’air“. Parmi les sept communes seine- et-marnaises de l’agglomération Roissy Pays de France, trois accueillent ce festival. Il s’agit de Mitry-Mory, Claye-Souilly et Villeparisis. Les collections et les ressources des équipements mis à la disposition des artistes ont été mutualisées depuis avril 2021 via un nouveau site internet et un catalogue commun.

Le traditionnel salon de clôture aura lieu le samedi 15 avril à l’espace Charles Aznavour d’Arnouville (Val-d’Oise). Ce festival est gratuit (sauf certains ateliers) et ouvert à tous les habitants du territoire à partir de trois ans.

Le programme

Ateliers créatifs “A la manière de Christian Voltz“ : samedi 25 mars (15 heures), médiathèque Elsa Triolet à Villeparisis.

Ateliers Marie Poirier : samedi 25 mars, rencontre dessinée à 10 heures), rencontre-atelier à 14 heures, atelier créatif à 16 h 30, dédicaces à 11 heures et à 15 h 30 (sans réservation). Dimanche 26 mars “Dansez, dessinez !“à 14 heures (dès 8 ans), atelier créatif à 16 h 30 (dès 3 ans), dédicaces à 15 h 30 (sans réservation), médiathèque municipale de l’Orangerie à Claye-Souilly.

Ciné-devinettes : “Du côté de chez toi“ avec Violaine Joffart, dimanche 2 avril, contes autour de quatre courts-métrages (dès 3 ans, 3 euros l’entrée), cinéma Le Concorde à Mitry-Mory à 14 heures.

“Toujours rien ?“: effigies théâtre d’après Christian Voltz (dès 3 ans), samedi 25 mars à 15 heures, médiathèque Elsa Triolet à Villeparisis.

Exposition “Les Piafs“ (réalisée par l’association Art terre) : du 15 mars au 1er avril, médiathèque municipale Georges Brassens à Mitry-Mory.

“Les Trésors minuscules“ de Christian Voltz : du 15 mars au 1er avril, médiathèque municipale Elsa Triolet à Villeparisis.

www.roissypaysdefrance.fr