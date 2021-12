La Halle de Villars prend forme

Le nouveau complexe de la Halle de Villars s’inscrit dans un projet de la SEM du Pays de Fontainebleau destiné à renforcer l’offre culturelle et de loisirs sur le territoire. Situé à la limite de Fontainebleau et d’Avon, cet ensemble de plus de 5 000 m2est destiné à être le centre du futur quartier du Bréau dont la rénovation urbaine débutera fin 2015.

A terme, la Halle de Villars regroupera six salles de cinéma ultra-modernes, deux restaurants avec une terrasse, une plaine de jeux indoor (pour les 3-15 ans) avec un salon de thé, des jardins paysagés, le tout proposé avec 250 places de parking gratuites.

Porté par la SCI Halle de Villars (avec une maitrise d’ouvrage confiée à la SEM du Pays de Fontaine­bleau), le coût global du projet est estimé à 10 millions d’euros.