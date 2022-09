La Grange de Bailly, le magasin 100 % fermier

C’est ce qu’on appelle une reconversion professionnelle renversante. Début 2021, elle travaillait encore dans une start-up parisienne, tandis que lui évoluait dans le secteur des assurances. Un an et demi plus tard, Laura et Aymeric Lanthiez sont devenus commerçants d’un genre un peu spécial.

Après une première expérience dans la ferme des parents de Laura, à Jouarre, avec la Cueillette de Nolongues, le couple vient de passer la vitesse supérieure en ouvrant, le 8 septembre dernier, la Grange de Bailly, un magasin fermier situé à Bailly-Romainvilliers. Dans celui-ci, on n’y trouve que des produits frais, locaux et distribués en circuit court. A la Grange de Bailly, les visiteurs se voient, en effet, proposer une large gamme de produits de qualité 100 % de saison (fruits, légumes, fromage à la coupe, charcuterie, viande, produits laitiers, épicerie, vins, bières, glaces, ainsi que des produits d’hygiène). Laura et Aymeric sont ainsi en passe de gagner leur pari. Et ce n’est pas la présence à proximité d’un magasin Carrefour qui va refroidir les ardeurs des nos deux entrepreneurs. Au contraire, ils estiment que leur magasin est le complément idéal du géant français de la distribution.

© La Grange de Bailly

Une consommation plus raisonnée

Non, la véritable préoccupation du jeune couple concerne la valorisation du terroir et des producteurs locaux avec lesquels il travaille sans la moindre négociation de prix. D’où des tarifs logiquement plus chers de 15 à 20 % que dans un supermarché classique. C’est le prix à payer pour que les fournisseurs de la Grange de Bailly puissent être rémunérés à la hauteur de la qualité de leurs produits. Ces producteurs ne vont d’ailleurs pas rester dans l’ombre, puisque Laura et Aymeric Lanthier ont décidé de mettre en avant leur savoir-faire à travers des fiches de présentation. En effet, c’est le souci à la fois de la transparence, de la traçabilité et du goût qui les guide.

Un brin pédagogues, les commerçants écoresponsables de Bailly-Romainvilliers souhaitent également voir leurs clients adopter les bons réflexes en matière d’achat. Ainsi, c’est vers une consommation plus raisonnée qu’ils souhaitent tendre. A la Grange de Bailly, on ne retrouvera pas n’importe quoi n’importe quand. Ici, consommation doit rimer avec éducation.

Farid Zouaoui

La Grange de Bailly : 29, place de l’Europe, Bailly-Romainvilliers.

Ouverture : du mardi au vendredi (9h-12h30 et 14h30-19h30) et le samedi (9 heures-12h30 et 13h30-18h30).