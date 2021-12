La Grande Ecole du Numérique reprend ses formations

Les formations sont ouvertes à toute personne sans emploi, et particulièrement aux jeunes peu ou pas qualifiés, aux femmes et aux habitants des quartiers Politique de la Ville. La motivation sera le principal critère de sélection.

Ces cinq formations sont gratuites, courtes et professionnalisantes :

- Référent Digital : rentrée début avril à Moissy-Cramayel.

- Développeur Web : rentrée le 11 mars à Evry-Courcouronnes.

- Conseiller médiateur du numérique : rentrée en avril, à Evry-Courcouronnes.

- Technicien d'équipements de transmission optique et actifs : rentrée le 13 mai 2019 au Centre de formation et de professionnalisation de Grigny.

Parmi les qualités requises apparaissent en bonne place la capacité d'initiative, les aptitudes relationnelles, l'autonomie, le goût du travail en équipe, la ponctualité et l'assiduité.

Les formations sont gratuites. Les stages en entreprise et l'aide à l'insertion professionnelle sont inclus.

Les jeunes ne percevant aucun revenu (RSA, ARE…) pourront bénéficier sous certaines conditions, d'une aide financière de la part de la Grande Ecole du Numérique.

Les candidats doivent être motivés et disponibles le temps de la formation, qui correspond à un plein temps.

Déposez votre candidature sur le site et téléchargez votre CV ou votre lettre de motivation.

Les candidatures seront analysées et sélectionnées par les organismes de formation qui prendront directement contact avec les candidats.

L'intelligence artificielle arrive, grâce à Microsoft

L'intelligence artificielle fait émerger de nouveaux métiers aux compétences très recherchées par les entreprises. Face à ce constat, Microsoft a lancé, en partenariat avec Simplon, l'École IA Microsoft proposant la formation de “développeur.se data et intelligence artificielle”. Cette formation vient d'obtenir le label de la Grande École du Numérique.

Depuis plus de trois ans, il tient à cœur à la GEN de former des personnes éloignées de l'emploi à tous les métiers du numérique et notamment ceux pour lesquels les entreprises ont du mal à recruter. Les métiers de l'intelligence artificielle en font partie, car en plein essor et déjà en tension. De nombreuses fonctions spécifiques vont être amenées à se développer et c'est le cas notamment du développeur.se Data IA, capable de collaborer avec des Data Scientistes pour créer, de manière concrète, des Intelligences Artificielles. L'Ecole IA Microsoft a lancé une première formation visant à former 24 personnes, éloignées de l'emploi, à ce métier de développeur.se data IA. Le cursus de sept mois de formation est suivie d'une année en alternance en entreprise. La première promotion lancée en mars 2018 a atteint ses objectifs puisqu'elle totalise 100 % de sorties positives. Forte de ce premier succès, l'École IA Microsoft va poursuivre son développement en déployant un réseau de 10 écoles d'ici juin 2019.