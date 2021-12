La genèse d'une ville nouvelle

Comment dessiner aujourd'hui, ex-nihilo, une ville neuve qui soit belle, commode et durable ? Une ville qui génère de la mixité sociale sans discrimination architecturale, limite l'usage de l'automobile, répond aux impératifs écologiques, offre un équilibre logement/travail et se développe harmonieusement dans le temps ? C'est le défi lancé et tenu à Val d'Europe, ville neuve, créée il y a trente ans à 40 kilomètres à l'est de Paris.

Sa naissance est portée par une vision : celle de renouer avec le génie urbain européen en inventant une vraie ville, tout en répondant aux exigences d'aujourd'hui. Ici les rues présentent un caractère familier, les places sont conviviales, l'architecture est la même pour le logement social et celui en accession.

Les parcs d'attractions voisins, les entreprises et les services génèrent des milliers d'emplois de proximité et la ville, arrivée à mi-chemin de son objectif initial de 60 000 habitants, est plébiscitée par ceux-ci.

Ce livre, écrit par deux architectes, illustrés de plans, photographies et aquarelles originales, présente, sans en masquer les difficultés, la démarche mise en oeuvre pour atteindre la qualité d'urbanité des belles villes d'Europe.

Paru chez Ante prima / AAM Editions, à partir de 35 euros.