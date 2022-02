La Générale des Services recrute à Cély-en-Bière

Créée il y a 20 ans par Didier Chateau, l’entreprise Générale des Services a été pionnière sur le marché du service aux particuliers. Implantée aujourd’hui au niveau national en franchises, l’enseigne propose la plus large gamme de services à domicile du marché. Proximité et qualité sont les valeurs qu’elle prône et sa réussite se traduit par des chiffres significatifs : deux millions d’heures d’intervention pour l’accompagnement de près de 20 000 personnes par an, un chiffre en progression chaque année de 20 %.

L’agence de Cély-en-Bière, ouverte par Cécile Porte en juillet 2020, a reçu l’agrément de la Direccte et l’autorisation du département pour toutes les aides liées à la dépendance. Aujourd’hui, cette franchise compte 14 salariés et souhaite renforcer son équipe en recrutant des auxiliaires de vie, des aides ménagères, un jardinier et une personne pour du soutien scolaire.

www.generaledesservices.com. Tél. : 01 88 60 05 43.