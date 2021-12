La Garantie Jeunes a du succès en Seine-et-Marne

L'année dernière, plus de 1 317 bénéficiaires du dispositif Garantie Jeunes ont été ainsi recensés dans le département.

Ce programme, encadré par les préfectures, les missions locales et la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), permet d'accompagner les jeunes âgés entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers l'emploi ou la formation. Cet accompagnement s'effectue dans le cadre d'un contrat d'un an (renouvelable six mois maximum). Le jeune suivi bénéficie d'une allocation mensuelle d'un montant de 497 euros.