La Galette à la préfecture

Pour l'occasion, le préfet, Jean-Luc Marx, était entouré de son secrétaire général, de son directeur de cabinet, de la sous-préfète ville et de plusieurs directeurs des services de l'État.

Pascal Pineau, réalisateur de la galette, était entouré par Michel Graveline, secrétaire général, directeur des services de la chambre des métiers et de l'artisanat et par Dominique Laird, président de la maison de la boulangerie.

A cette occasion, le préfet a rendu hommage au travail des artisans des métiers de bouche, en particulier de la boulangerie, filière porteuse de tradition, liée à la culture française.

Il a souligné l'importance de la filière agroalimentaire en Seine-et-Marne. Les agriculteurs produisent des céréales, les Moulins Bourgeois la transforment en farine, cette farine est livrée chez les artisans boulangers qui s'en servent pour réaliser le pain. Un circuit Seine-et-Marnais, du producteur au consommateur.

Pendant ce moment convivial, le préfet a pu échanger avec la profession et rappeler la priorité accordée par l'État à l'apprentissage, en particulier dans l'artisanat, qui répond au besoin de qualification et d'insertion professionnelle des jeunes.