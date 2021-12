La station d'épuration de La Chapelle-Gauthier-Bréau ouverte en 2022

La première pierre de la future station d'épuration intercommunale a été posée fin mars. Cet équipement traitera les eaux usées des communes de La Chapelle-Gauthier et de Bréau et remplacera les deux stations actuelles jugées vétustes. Ce projet a une double vocation : la préservation de l'eau et la réduction des rejets de substances micro-polluantes dans le ru d'Ancoeur.

Le coût de ce chantier s'élève à plus de 8 millions d'euros, dont 6, 5 millions d'euros seront à la charge de La Chapelle-Gauthier. L'Etat, via une convention signée avec les deux communes et par l'intermédiaire de l'Agence de l'eau, financera cette opération à hauteur de 2, 3 millions d'euros. Le Département apportera également son obole avec une subvention de 383 433 euros. La mise en service de cette station d'épuration est prévue pour le premier semestre 2022.