La friche Thomson de Bagneaux-sur-Loing va être réhabilitée

La bonne nouvelle est venue du tribunal de commerce de Paris le 4 février. C’est, en effet, dans le cadre d’une liquidation judiciaire que le promoteur immobilier Essor a été choisi pour assurer la réhabilitation dusite de quatre hectares, à Bagneaux-sur-Loing, près de Nemours. C’est là qu’était implantée, de 1952 à 2005, l’ancienne usine Thomson (ex-Sovirel), véritable fleuron de l’industrie verrière (production de tubes cathodiques de téléviseurs principalement) en son temps.

Laissé à l’abandon et devenu une friche depuis 2012, le site industriel va donc connaître une seconde vie. Baptisé “Balneoli“, le programme immobilier, conçu par le groupe Essor et son partenaire l’agence d’architecture XTU, devrait comprendre 175 logements et 10 000 m2d’activités. Sont notamment annoncés un restaurant gastronomique et panoramique, une résidence senior de 3 000 m2, une pépinière d’entreprises et des maisons sur pilotis.

20 millions d’euros d’investissement

Construit sur une dalle surélevée en raison de la proximité du canal du Loing et des risques d’inondation, le bâtiment ne sera finalement pas démoli comme cela avait été envisagé un temps. Il abritera même en grande partie le futur programme immobilier. Autre bonne nouvelle pour les plus nostalgiques : les anciennes tourelles de production vont être également préservées.

Ce projet va s’étaler sur trois ans avec un dépôt de la demande de permis de construire prévu pour 2024 et la livraison d’une première tranche envisagée pour 2026. Si Essor a racheté le site pour un montant de 50 000 euros dans le cadre de la procédure judiciaire, sa dépollution va coûter quatre millions. Au total, cet investissement devrait s’élever à 20 millions d’euros HT.

Il faut rappeler que ce projet de réhabilitation faisait partie des lauréats seine-et-marnais de l’appel à projets (AAP) “Recyclage foncier des friches pour l’aménagement en Île-de-France“. Celui-ci a été mis en place en 2021 par le gouvernement dans le cadre du plan France Relance élaboré au moment de la crise sanitaire.

