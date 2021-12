La formation Samsung Campus

Le Samsung Campus est centre de formation implanté à Saint-Ouen. Il a vocation à offrir aux 18 et 25 ans sans qualification une formation gratuite en vue de favoriser leur insertion professionnelle et sociale. Afin d’optimiser les chances de chacun, Samsung s’appuie sur l’enseignement et l’expertise d’organismes de formation reconnus.

La première formation proposée, « Web & Apps Coding », a été conçue pour répondre à la pénurie de développeurs web en France. En partenariat avec Epitech et l’association Zup de Co, cette formation sur deux ans est axée sur le développement web. Elle est construite sur le modèle de la Web@cadémie qui vient de recevoir le label, La France s’engage.

Le développeur intégrateur web effectue la réalisation technique et le développement informatique d’un site ou d’une application web.

La première année de formation se déroule au sein de l’école. Les étudiants construisent les savoirs à partir de la réalisation de projets : pas de cours magistraux. Les apprentissages théoriques sont faits hors temps de cours. La deuxième année se déroule en alternance, afin de privilégier le contact avec l’entreprise et de favoriser à terme une meilleure insertion professionnelle.