La forêt de Fontainebleau envahie par les automobilistes

La présence d'un public familial, qui aurait, en temps normal, privilégié les stations de ski ou les lieux culturels, explique cette situation assez exceptionnelle pour la saison. La grande majorité des promeneurs accédant à la forêt en voiture, les 3 600 places de parking officielles ont été ainsi prises d'assaut, ce qui a provoqué des stationnement « sauvages » sur les accotements des routes départementales ou devant les barrières forestières. L'ONF rappelle que ces accès servent aux services de secours et de sécurité. Il faut toujours les laisser accessibles et en aucun cas les obstruer. L'ONF invite chacun à la responsabilité et recommande aux visiteurs qui le peuvent de se rendre dans la forêt à pied ou à vélo.