Plus de 300 chefs d'entreprise seine-et-marnais sont attendus à cette soirée-débat organisée autour du thème “La force de l'esprit au service de l'entreprise”.

Ils pourront ainsi écouter Virginie Guyot, ex-pilote de chasse et ex-leader de la Patrouille de France, qui viendra partager son expérience sur la puissance du mental dans des situations extrêmes.

Comme le soulignent les organisateurs, « Si être bien dans son corps permet d'être plus efficace, la force de l'esprit est également un atout majeur pour mieux piloter et développer son entreprise et ainsi mettre toutes les chances de son côté pour réussir. »

Rendez-vous le mardi 6 décembre, à 19h, à l'hôtel Radisson Blu, 40 allée de la Mare houleuse, à Magny-le-Hongre.

Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles, auprès de Laetitia Fortin : laetitia.fortin@ag2rlamondiale.fr