La fondation Orange soutient le festival Rosa Bonheur

Musiciens, chanteurs et comédiens se sont succédé tous les week-ends de juillet et d'août lors de la deuxième édition du festival Rosa Bonheur. Mettant à l'honneur la création artistique féminine, celui-ci a bénéficié du soutien financier (20 000 euros) de la fondation Orange dans le cadre de son appel à projets musique. C'est le dimanche 5 septembre qu'aura lieu le dernier concert avec le groupe folk “Birds on a wire“.

Le mécénat culturel d'Orange a évolué au fil des années pour devenir plus social et international. Sa fondation soutient ainsi la création et l'accès à la culture pour tous les publics.