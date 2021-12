La Fondation Orange soutient l’association AIP de Chelles

L’association AIP, située à Chelles, a ainsi obtenu une subvention de 2 080 euros pour compléter et renouveler son parc informatique vieillissant. La Fondation Orange a également décidé de redistribuer à certaines associations des smartphones. Dans le cadre de cette opération, l’association de Chelles en a reçu 10. Ces 10 smartphones vont servir à former les bénéficiaires de l’association à l’utilisation du téléphone mobile pour leurs recherches professionnelles. Deux salariés d’Orange Solidarité interviennent également au sein d’AIP depuis plus de deux ans. Ils y animent des ateliers pour le maniement de l'ordinateur, la création de CV et l'utilisation d'une boîte mail. Depuis 2010, plus de 1 000 projets ont été proposés et soutenus par la Fondation Orange dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture.