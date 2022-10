La Fondation Crédit Agricole récompense quatre associations

La Fondation Crédit Agricole Brie Picardie a récompensé huit associations dans le cadre de son appel à projets 2022 sur le thème “Luttons contre l’isolement sur notre territoire“.

Ouvert aux organismes d’intérêt général éligibles au mécénat, cet appel à projets a pour ambition de soutenir les initiatives créatrices de lien social sur le territoire et notamment celles facilitant l’accès aux soins des populations, favorisant l’inclusion numérique ou encore l’accès àla culture en zone rurale et dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV). Près de 60 candidatures soutenant des projets inclusifs ont été déposées. Les critères principaux de sélection ont porté sur la mise en place d’une démarche innovante, l’ancrage local du projet et l’impact en nombre de bénéficiaires et en durabilité de l’action.

Une dotation totale de 200 000 euros

Huit lauréats ont été retenus par le jury pour une dotation globale de 200 000 euros répartie en fonction des besoins de chaque projet. Les subventions accordées sont destinées à soutenir le lancement d’un nouveau projet ou l’essaimage d’un projet ayant déjà démontré son impact. Quatre associations seine-et-marnaises figurent parmi les lauréats.

Arile (Magny-le-Hongre) : accompagnement global à destination de personnes placées sous-main de justice suite à des condamnations de faible gravité et souffrant de problématiques addictives. L’objectif est de limiter les risques de récidive. Suivi de six mois par un référent socio-éducatif, un psychologue et un infirmier en addictologie (75 bénéficiaires).

Brie Nov (Doue) : programme d’ateliers numériques dans des tiers-lieux déjà présents sur trois territoires de Seine-et-Marne. Ces lieux de proximité permettront de mettre en confiance les bénéficiaires et de pallier leurs problèmes de mobilité. L’animation de ces ateliers est confiée à des structures d’accompagnement déjà implantées sur zone (120 bénéficiaires).

Esprit qui clic (Gouaix) : dispositif d’accessibilité numérique itinérant dans les villages de Seine-et-Marne via un minibus équipé. Mini-conférences et expositions également proposées sur les thématiques “Les arnaques et fraudes en ligne“ et “L’impact écologique du numérique“ (2 300 bénéficiaires).

Les Concerts de Poche (Féricy) : favoriser le lien social en rendant accessible à tous la musique classique, jazz et lyrique. Concerts et ateliers inclusifs à tarifs réduits proposés dans les campagnes et quartiers reculés (9 000 bénéficiaires).

A noter que l’association parisienne Les amis du MuMo, également lauréate, rend l’art contemporain mobile et accessible au plus grand nombre grâce à deux camions-musées qui vont parcourir les zones péri-urbaines de la Seine-et-Marne. Ateliers de sensibilisation proposés pour mieux comprendre les œuvres (7 000 bénéficiaires).