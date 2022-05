La Fondation Action Enfance recrute des éducateurs

Les professions de protection de l’enfance connaissent actuellement une pénurie constante de candidats. Action Enfance accueille des enfants placés victimes de maltraitances ou de négligences graves. En Seine-et-Marne, ce sont 236 jeunes qui sont accueillis dans les trois centres dédiés (Boissettes, Cesson et Le Mée-sur-Seine). Depuis le 20 avril, la Fondation propose ainsi une plateforme en ligne sur laquelle les candidats peuvent trouver de nombreuses informations (formations, conditions de travail et spécificités d’accueil). Cette campagne est aussi l’occasion de rappeler que le métier d’éducateur familial est essentiel, humain et porteur d’avenir.

www.actionenfance.org