La foire de la Saint-Parfait à Montereau

Parallèlement à la fête foraine, les visiteurs pourront trouver de savoureux produits de bouche et faire de bonnes affaires chez les quelque 200 exposants présents. Cette année, la thématique choisie est “Le terroir donne du goût“. Ainsi, producteurs locaux ou régionaux vous attendront à proximité du kiosque. Fromages et autres produits laitiers, moutarde de Provins et même de Montereau, vins, macarons et bières artisanales feront virevolter les papilles. De nombreuses animations viendront également égayer ce week-end festif (ferme pédagogique, structures gonflables, concerts avec l’orchestre d’harmonie de Montereau, conservatoire municipal, orchestre déambulant “Los Briardos“ ou encore l’accordéoniste Victor Martins). Par ailleurs, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne (CMA 77) mettra en valeur les apprentis du Pays de Montereau à travers des démonstrations culinaires, des dégustations, des ateliers “fleurs séchées“ et la vente de produits artisanaux. Sur le stand de la ville, vous découvrirez en avant-première Le Majestic, la future salle de spectacles, qui ouvrira ses portes en juin. Il sera possible de se procurer des places pour les premières représentations. Un feu d’artifice sera tiré le dimanche 17 avril à la tombée de la nuit.

Parc des Noues : 7, boulevard de la République, Montereau-Fault-Yonne. Entrée libre. Renseignements : 01 64 70 44 00.