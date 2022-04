La foire de Coulommiers ternie par une bagarre générale

Alertée sur les coups de 22 h 30, la police a dû intervenir pour séparer des individus qui étaient en train de se battre en marge de la foire internationale de Coulommiers qui a fermé ses portes le 11 avril. La brigade de gendarmerie de Coulommiers a été appelée en renfort pour maîtriser les belligérants, dont certains étaient armés de couteaux et de machettes. Plusieurs acteurs de cette échauffourée géante sont parvenus à prendre la fuite à l’arrivée des forces de l’ordre. Bilan de l’opération six personnes placées en garde à vue et plusieurs blessés côté policiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette rixe et pour retrouver d’autres protagonistes.