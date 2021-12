La FNAC déménage à Claye-Souilly et s'agrandit

Depuis le 30 juillet, une équipe de 30 collaborateurs est à pied d'œuvre sur une surface de près de 1 500 m². La FNAC de Claye-Souilly propose ainsi une offre de produits et de services enrichie avec notamment la création d'un espace « WeFix » dédié à la réparation express de smartphones et de tablettes. Ce nouveau service est situé dans un espace de 9 m2 pour un total de 20 marques et plus de 500 modèles. Les clients peuvent également découvrir une gamme de smartphones reconditionnés et garantis un an, ainsi qu'une large gamme d'accessoires.