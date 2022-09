La Fnac collecte des livres au profit de l’ONG “Bibliothèques sans frontières”

La Fnac s’engage une nouvelle fois aux côtés de l’ONG “Bibliothèques Sans Frontières“ (BSF). Jusqu’au 8 octobre, le public est invité à venir déposer ses livres en bon état dans l’un des 165 magasins Fnac partenaires de l’opération. Cette année, la “Grande collecte solidaire“ prend de l’ampleur avec le déploiement de l’opération en Suisse.

L’objectif est decontinuer à faire vivre deslivres en alimentant des bibliothèques au service de populations défavorisées et éloignées de la culture en France et dans le monde. Depuis 2013, ce sont 1, 8 millions de livres qui ont été collectés, soit l’équivalent d’une pile de livres haute comme 145 Tour Eiffel ! Toujours en matière de chiffres, ce sont aussi 900 tonnes de livres collectés (soit 25 000 arbres sauvés grâce au réemploi et recyclage des livres récupérés), 90 bénévoles BSF, 300 bénévoles d’entreprises et 15 entreprises impliqués dans ce tri, plus de 550 structures (écoles, associations, ONG, bibliothèques…) bénéficiaires dans le monde et 500 000 livres redistribués en France et à travers le monde.

Il s’agit de la plus grande collecte de livres de France. Récupérés, triés, puis référencés par BSF en fonction de leur état et de leur sujet, ils sont ensuite acheminés vers des bibliothèques, des écoles et des associations n’ayant pas les moyens de s’équiper par le biais des circuits traditionnels.