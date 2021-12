La Fnac collecte des livres

A l'occasion de la Semaine européenne du développement durable et dans le cadre du dispositif “Grande collecte solidaire”, la Fnac s'engage une nouvelle fois aux côtés de l'ONG Bibliothèques Sans Frontières. Du 18 septembre au 8 octobre, le public est ainsi invité à venir déposer ses livres en bon état dans l'un des 213 magasins Fnac, partout en France métropolitaine. L'objectif de cette collecte est de donner une seconde vie aux livres et d'alimenter des bibliothèques au service de populations défavorisées en France et dans le monde.