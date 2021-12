La filière automobile à l'honneur

Ces deux PME sont membres du Réseau Automobilité et Véhicules en Île-de-France (RAVI, association régionale des industries automobiles). Depuis 2013, la CCI Seine-et-Marne contribue activement au développement de ce réseau dans son département. Cette association travaille à la mise en réseau des entreprises de la filière automobile et leur propose des accompagnements privés afin d’améliorer leur compétitivité et leur pérennité.

Boge Elastmetall France est leader sur le marché de l’amortissement vibratoire (caoutchouc et caoutchouc/inserts) sur tous types de véhicules. Ses clients sont les principaux constructeurs automobiles et les grands équipementiers, livrés en direct.

Héritière de l’entreprise familiale Turover, fondée en 1924 par Raymond et Léon Turover, la société a connu une histoire riche de succès et d’épreuves au cours des 90 années écoulées. Elle a changé de raison sociale à plusieurs reprises, pour devenir aujourd’hui Boge Elastmetall France SAS.

Comme le précise son président, Éric Laplace « Turover était à l’origine une société de fabrication et de négoce de produits caoutchouc sur catalogue. Tout au long de notre histoire, nous avons su nous adapter et nous renouveler, en utilisant toutes les opportunités de croissance et de diversification qui nous étaient ouvertes, pour devenir l’équipementier automobile spécialiste des solutions antivibratoires que nous sommes aujourd’hui. Demain, de nouveaux défis seront à relever, en partenariat avec notre nouvel actionnaire, pour développer de nouveaux relais de croissance tel que l’équipement antivibratoire pour le ferroviaire. »

De son côté, SMR Automative France produit des rétroviseurs pour l’industrie automobile et implante une nouvelle ligne de production de composants destinés au marché de l’automobile et fabriqués jusqu’alors en Asie. SMR est membre du Groupe Samvardhana Motherson, l’un des 50 plus importants fournisseurs automobiles mondiaux, employant 60 000 personnes (www.smr-automotive.com).

Pour Éric Roger, son directeur général « Les activités du Groupe SMR en France ont débuté en 1948 et notre société est devenue l’un des plus importants employeurs dans le département de Seine-et- Marne. Dans notre usine moderne de Dammarie-les-Lys, nous produisons des rétroviseurs extérieurs de pointe pour de nombreux acteurs de l’automobile, dont l’ensemble des constructeurs automobiles français. L’inauguration de cette nouvelle ligne, en présence du préfet de Seine-et-Marne et de l’ambassadeur d’Inde en France, démontre toute la confiance que le groupe SMR place en sa filiale française et dans le développement futur de ses activités. »