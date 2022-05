La Fête du Tour à Meaux et à Provins

Au programme de cette manifestation organisée par le Département : deux parcours au départ de Meaux et de Provins, les villes étapes du prochain Tour de France Femmes. Le château de Blandy-les-Tours, terme de cette randonnée, sera le théâtre d’une grande fête médiévale.

Événement sportif et festif, la Fête du Tour est l’occasion idéale pour se retrouver entre amis, avec ses collègues ou en famille. Gratuit et libre d’accès, il a aussi pour objectif de faire découvrir le parcours du Tour de France féminin, dont la 2e étape aura lieu le 25 juillet avec un départ donné à Meaux et une arrivée fixée à Provins à l’issue d’un périple de 135 km.

Deux parcours cyclistes sont donc prévus le 29 mai. Tout d’abord, de Meaux (départ du musée de la Grande Guerre) à Blandy-les-Tours (72 km) entre 8 h et 8 30 avec trois étapes (Crécy-la-Chapelle, Neufmoutiers et Verneuil-l’Étang). Ensuite, de Provins (départ du musée de l’Office de tourisme) à Blandy-les-Tours (68 km) toujours à partir de 8 h et avec trois étapes (La Croix-en-Brie, Nangis et Mormant). Les participants auront la possibilité d’adapter leur balade en fonction de leur niveau et de leurs envies en choisissant les villes étapes leur convenant le mieux.

« Cette Fête du Tour démontre une nouvelle fois que la Seine-et-Marne est une terre de cyclisme qui dispose de réels points forts géographiques et patrimoniaux mettant en valeur notre territoire », souligne Jean-François Parigi, président du Département de Seine-et-Marne.