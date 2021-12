La fête des voisins, c'est vendredi !

Drôle d'ambiance. La traditionnelle Fête des voisins a été reprogrammée au vendredi 18 septembre. Mais en raison de la situation sanitaire, ce rassemblement entre habitants, organisé en plein air habituellement, n'aura pas la même saveur que les années précédentes. Il va falloir, en effet, respecter certaines dispositions et pour les organisateurs qui prévoient d'accueillir plus de 10 personnes, une demande d'autorisation devra être adressée au préfet de Seine-et-Marne. Cette déclaration devra contenir les mesures d'hygiène qui seront mises en œuvre pour éviter au maximum les risques de contamination au Covid-19.

Certaines municipalités apporteront également leur contribution pour permettre la réussite de ce moment de partage et de convivialité. Elles mettront ainsi à disposition le domaine public pour accueillir tables et chaises et une aide logistique sera également possible. La distanciation physique est évidemment fortement recommandée durant cette soirée, qui espère, malgré tout, conserver un air festif.