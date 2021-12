La fête de la niflette à Provins

La célèbre blogueuse et critique culinaire inaugurera cette fête à 12 h 30 et participera aux ateliers de pâtisserie. Tout au long de la journée (9 h 30-18 heures, entrée gratuite), au sein du village de la niflette situé sur la place Saint-Ayoul, les boulangers provinois effectueront des démonstrations avec le concours de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne (CMA 77). Un marché gourmand sera également installé avec de nombreux exposants proposant des produits du terroir, le tout dans une ambiance jazzy assurée par les groupes “Jam Square“ et “Gilles Ribet washingmachine“. Enfin, un grand jeu-concours de la meilleure niflette, réservé aux enfants de 6 à 12 ans, sera organisé. Rendez-vous à la mairie de Provins de 10 heures à 11 heures pour s’inscrire. Le vainqueur remportera une journée de cours à la pâtisserie Gaufillier.

Renseignements : www.provins.net. Tél. : 01 64 60 26 26