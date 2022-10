La Fertoise contre le cancer du sein

La Fertoise est une manifestation solidaire, qui s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose, l’opération de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. L’ensemble des bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. En 2021, lors de la dernière édition, la ville de La Ferté-sous-Jouarre et l’Association sports et loisirs pour tous (ASLPT) avaient reversé la somme de 16 000 euros. Vêtus de rose, plus de 1 300 participants à la course et à la marche s’étaient mobilisés au stade du Limon.

Cette année, les deux départs (randonnée de 3, 5 km et course de 5 km) seront donnés au stade du Limon à partir de 10 heures et de 10 h 20.

25, rue Léon Glaize, La Ferté-sous-Jouarre. Inscriptions : www.lfsj.fr, par voie postale (avant le 7 octobre), service des sports (le 8 octobre de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures) et au stade du Limon (le 9 octobre à partir de 8 heures). Tarifs : 10 euros et 5 euros (6-17 ans).