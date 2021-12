La Ferté-sous-Jouarre : une mutuelle pour tous les habitants

Bonne nouvelle pour les habitants et les travailleurs de La Ferté-sous-Jouarre. La ville, via le centre communal d'action sociale (CCAS), a décidé de jouer la carte de la solidarité en leur proposant une mutuelle santé. Ce dispositif, baptisé "Ma commune, Ma santé", a été mis en oeuvre en collaboration avec l'association Actiom (Actions de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat). L'objectif de la municipalité est de permettre aux habitants et aux salariés de bénéficier d'une mutuelle groupée aux tarifs plus avantageux. Aucune condition de ressources, d'âges ou d'emplois n'est demandée. Il faut juste résider à La Ferté ou bien y travailler (commerçant, artisan, agriculteur, agent municipal ou bien professionnel libéral).

Pour connaître les détails pour l'obtention de cette mutuelle communale, une permanence se tiendra le 6 octobre (9h30-12 h et 13h30-16h30) au CCAS. Plusieurs documents seront nécessaires : grille des garanties de sa mutuelle actuelle, montant de la cotisation annuelle, attestation de la carte vitale, pièce d'identité en cours de validité et RIB.



Contact CCAS : 01 60 22 63 73 et ccas@lfsj.fr

Contact Actiom : 05 64 10 00 48 et souscription@macommunemasante.com