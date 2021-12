La-Ferté-sous-Jouarre : une exposition jusqu'à la fin des travaux du monument

Depuis le 3 août, les palissades du chantier du Mémorial Britannique de La-Ferté-sous-Jouarre sont couvertes d'une série de panneaux. Il s'agit de l'exposition “Mémorial Britannique, un monument en héritage“, qui sera visible jusqu'à la fin du mois d'octobre. Réalisée par le service culture et patrimoine de la Ville, elle est le fruit d'un partenariat avec la Commonwealth War Graves Commission en France (CWGC), le Collège de la Plaine des Glacis de La Ferté-sous-Jouarre et ses Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine.

Les visiteurs sont plongés dans les principaux faits historiques de la Bataille de la Marne et les événements produits sur le territoire fertois. A découvrir, également, quelques régiments et portraits de soldats britanniques tombés lors de cette bataille, la transformation du quartier du Mémorial, le témoignage de jeunes Fertois d'aujourd'hui sur ce conflit dramatique et les missions dévolues à la Commonwealth War Graves Commission (CWGC).

Le Mémorial Britannique a été inauguré le 4 novembre 1928, en présence du Maréchal Foch. Il porte les 3 888 noms d'officier et de soldats du corps expéditionnaires britannique tombés lors de la bataille de la Marne.