La Ferté-sous-Jouarre : le “Café des Parents“ le 3 décembre

“Cultiver la joie dans sa famille ou comment renforcer le lien avec ses enfants par le jeu, le rire et des moments ressourçants” sera le thème du premier “Café des Parents” prévu le samedi 3 décembre (14h30-16 heures) à la médiathèque Samuel Beckett. Au programme de ce nouveau rendez-vous : des ateliers interactifset vivants avec des exemples concrets, des apports théoriques et des conseils. Cette conférence, ouverte sur inscriptions auprès du CCAS, sera animée par Albane de Noblet, consultante en parentalité et formatrice pour les professionnels de la petite enfance et de l’enseignement.

Inscriptions : 01 60 22 63 73 (9 heures-12 heures du lundi au vendredi) ou ccas@lfsj.fr.