La Ferté-sous-Jouarre lance l’opération “Adopte un nid“

Le concept est simple : les mots d’amour des Fertois seront apposés sur 100 nichoirs répartis dans toute la ville pour favoriser la nidification et la reproduction des oiseaux du territoire. Réalisée en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), cette campagne, dont le slogan est “Une Saint-Valentin qui va vous clouer le bec“, est un moyen original pour sensibiliser les habitants à la biodiversité locale. L’opération va se dérouler en deux étapes. La première sera constituée par la collecte des mots doux (60 caractères maximum espaces compris) via la page Facebook et le compte Instagram de la mairie de La Ferté-sous-Jouarre à partir du 14 février. Cette collecte sera clôturée au 100e mot réceptionné. La seconde étape concernera l’installation des 100 nichoirs personnalisés. Celle-ci doit intervenir avant le 15 mars, afin de respecter la période de nidification des oiseaux. Les messages seront visibles à partir de ce moment-là.