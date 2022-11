La Ferté-sous-Jouarre : l’exposition “Le dîner au château” à partir du 17 novembre

Michèle Nadal est une artiste qui travaille la sculpture depuis une vingtaine d’années. Elle privilégie les matériaux et destechniques variés tels que l’argile, le plâtre, le bronze, mais aussi des matériaux atypiques comme lacire et le grillage. Ses recherches s’orientent aujourd’hui vers les possibilités de la céramique brute ouémaillée, parfois associée à la technique du raku et de l’enfumage.

L’artiste s’empare du thème du repas pour l’interpréter à sa manière. “Le dîner au château“ évoque la tradition de la table de cérémonie avec, au menu, des nourritures marines. D’autres grandes tabléesl’accompagnent telles que “festin et bestiaire“, une table de festin, où l’abondance de nourriturescôtoie la profusion de la vaisselle. Ce parcours se poursuit par l’apparition de têtes d’animaux encéramiques enfumées accrochées aux murs comme des tableaux et de grandes aquarelles colorées.Le visiteur est ainsi plongé dans un univers poétique, onirique et étrange peuplé d’animaux et demets où il peut lui-même imaginer le récit d’un dîner enchanté ou désenchanté au château…

Des visites commentées auront lieu tous les dimanches à partir de 16 heures et qu’une visite contée avec Michèle Nadal est prévue le dimanche 4 décembre (16 heures). Enfin, un atelier parents-enfants (atelier dessin et aquarelle) se déroulera le dimanche 11 décembre (16 heures).

Renseignements : 01 60 22 74 91 - mediatheque@lfsj.fr