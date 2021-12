La Ferté-sous-Jouarre fête Napoléon 1er

Ces festivités ont été mises en œuvre par les communes de La Ferté-sous-Jouarre et de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux en collaboration avec l'association Les Grognards de la Marne.

Le vendredi 2 juillet, à partir de 20 h 30, aura lieu à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux un vernissage de l'exposition consacrée à l'époque napoléonienne.

Le samedi 3 juillet, à partir de 13 h 30 et toujours dans cette commune, une reconstitution militaire et des jeux de rôles avec la population seront organisés. A 17 h 30, une audience et un jugement public seront joués sur le parvis de l'église. La journée s'achèvera avec un repas impérial et une soirée animée sur réservations*, à partir de 19 h 30, au Pâtis de Condé, le théâtre municipal de La Ferté-sous-Jouarre. Les tenues d'époque seront les bienvenues.

Enfin, le dimanche 4 juillet, dès 9 heures, une cérémonie aura lieu en hommage à Pierre-Alexis Duclaux, général de Brigade, au cimetière de La Ferté-sous-Jouarre. A 10 heures, un défilé en musique sera organisé à travers la ville avec l'association Les Grognards de la Marne. A partir de 14 heures, se tiendra une conférence consacrée au théâtre sous l'Empire à la salle des fêtes de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Elle sera suivie, à 16 heures, d'une représentation théâtrale ‘'Le souper imprévu ou le Chanoine de Milan.''

*Réservations jusqu'au 29 juin. Tarifs : 12 et 8 euros.

Renseignements : médiathèque Samuel Beckett. Tél. : 01 60 22 74 91.