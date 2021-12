La Ferté-sous-Jouarre : D'art D'art fête ses 20 ans

L'aventure D'art D'art a commencé en 2001, avec de nombreux artistes. Ces 20 années ont été l'occasion de grands rendez-vous de convivialité, de moments d'émotion et de rire, de belles rencontres, souvent aussi surprenantes qu'intéressantes. Pour le public, ce fut la découverte de techniques inconnues, la possibilité de porter un regard différent sur l'art, mais aussi l'étonnement d'y avoir accès facilement.

Pour fêter ses 20 ans, l'association D'art D'art exposera donc au Centre d'art du 3 au 12 septembre. Au total, 25 artistes se relaieront pour accueillir et surprendre les visiteurs, à l'occasion du vernissage, le vendredi 3 septembre, à 18h.



Centre d'art - 28 boulevard Turenne

Tél. : 01 60 22 25 63

Le samedi de 14h à 18h et le dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h.