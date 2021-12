La-Ferté-sous-Jouarre : concert de musique de chambre avec harpe, dimanche 20 septembre

Les Rencontres Internationales de la Harpe en Île-de- France (RIH) proposent des concerts, concours, master-classes, expositions et ateliers. La 5e édition proposera des concerts à Paris, Moret-sur-Loing, La Ferté-sous-Jouarre et Saint-Mammès. Le concert de La Ferté-sous-Jouarre promet un programme " somptueux " avec le duo ukrainien « flûte et harpe » Nikolayev, lauréat du Concours international 2017. Le spectateur est invité à se laisser envoûter par l'alliance du lieu et de la douceur musicale.

Dimanche 20 septembre 2020 – 16h30. Église Saint-Étienne / Saint-Denis, Place de l'Hôtel de Ville.

Infos : 01 60 22 25 63, service-courrier@lfsj.fr

Tout public, entrée libre (sans réservation). Places limitées. Durée: 60 min.