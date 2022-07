La Ferté-sous-Jouarre chasse les mégots en s’amusant

C’est une semaine festive qui s’annonce à La Ferté-sous-Jouarre partir du 4 juillet. Le lendemain, le 5 juillet, c’est un parc d’attractions d’un nouveau genre qui va ouvrir ses portes : Mégots-Land. En accès gratuit 7j/7 et 24h/24, il proposera quatre attractions pour sensibiliser et inciter les administrés à jeter leurs mégots dans les équipements mis à leur disposition. Cette campagne est réalisée dans le cadre de la participation de La Ferté-sous-Jouarre au programme “Ville pilote“ de l’éco-organisme Alcome. Celui-ci consiste à tester de nouvelles méthodes et à sensibiliser les fumeurs pour lutter contre l’abandon de mégots sur la voie publique. Les lieux où le plus de mégots sont présents ont été recensés. Le but est d’évaluer l’évolution de leur présence via l’application Kizeo Forms. La campagne de communication s’appuiera sur une vidéo satirique, qui sera diffusée le 5 juillet sur les réseaux sociaux de la municipalité (Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube) et sur son site internet.

Sur les cendriers installés, un QR code est mis à disposition, afin que les administrés prennent conscience de l’impact d’un mégot jeté au sol, des bons gestes à adopter et des statistiques de l’évolution de l’endroit de la ville concerné. Chaque attraction possède un axe de sensibilisation : pollution aquatique, respect de la propreté et aspect sanitaire et hygiénique. L’accompagnement d’Alcome a permis de renforcer les moyens déjà mis en place par la ville : distribution de 2 500 cendriers de poche chez les buralistes), installation de cendriers et de poubelles supplémentaires. L’objectif est de réduire la présence de mégots abandonnés de 40 % en six ans.